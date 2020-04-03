Цех водоснабжения Уральской Стали отмечает юбилей

Коллектив цеха водоснабжения Уральской Стали (входит в компанию «Металлоинвет») – отмечает 70-летие.

Одно из важнейших вспомогательных подразделений предприятия ведет свою историю с далеких военных лет, когда его основателями было организовано водоснабжение поселка Ново-Троицк и первых цехов строящегося комбината. 1 апреля 1950 года ЦВС стал самостоятельным подразделением.

За это время коллективом пройден значительный путь по освоению и наращиванию мощностей обеспечения комбината водой. Так в 1958 году завершено строительство комплекса питьевого водозабора. Спустя два года введены в эксплуатацию насосные станции №4 и 5 с комплексом очистных и охлаждающих сооружений. В 1996 году запущена уникальная бессточная система водоснабжения, которая и по сей день является гордостью экологической политики предприятия.

Сегодня в зоне ответственности коллектива ЦВС, состоящего всего из 138 работников, – обеспечение бесперебойного водоснабжения основных металлургических агрегатов и ТЭЦ технической, уральской и оборотной водой необходимых параметров по очистке и температуре, а также подача и отведение воды питьевого качества на хозяйственно-бытовые нужды. В состав цеха входит 22 насосных станции с отдельными оборотными циклами и разветвленной сетью трубопроводов водоснабжения и канализации протяженностью более 200 км. В рамках программы перевооружения производственных мощностей комбината оборудование ЦВС системно модернизируется.

В этом году коллектив готовится к пуску новой насосной станции оборотного цикла водоснабжения реконструируемых доменных печей №2 и 3.

«На всех этапах развития предприятия ЦВС выполнял очень важную задачу – снабжал все подразделения водой. Без этого ресурса не было бы возможным ни строительство комбината, ни его дальнейшая история, – прокомментировал событие управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов. – Уважаемые работники, благодарю за честный и добросовестный труд! Отдельное спасибо ветеранам, которые создали большой задел на будущее, заложили традиции наставничества и воспитали себе достойную смену»

В связи с отменой массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусом торжественная программа, посвященная юбилею ЛПЦ-1, перенесена и состоится позже.