Металлоинвест оказывает помощь регионам присутствия в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции

Компания направляет более 100 млн рублей на приобретение медицинского оборудования, оснащение больниц и обеспечение жителей Белгородской, Курской и Оренбургской областей средствами индивидуальной защиты.

В том числе, выделено более 55 млн рублей на дооснащение медицинских учреждений Белгородской области необходимым оборудованием, включая аппараты для искусственной вентиляции легких.

Средства также направлены Старооскольскому городскому округу — на приобретение медицинского оборудования для организации моногоспиталя, закупки защитных и дезинфицирующих средств. Планируется помощь администрации г. Губкина.

Компания также окажет финансовое содействие Оренбургской области и г. Железногорску (Курская область) в приобретении медицинского оборудования и защитных средств.

«Наш долг — обеспечивать стабильность непрерывного производства и безопасные условия для работы, содействовать сохранению здоровья сотрудников — отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. – Мы ведем ежедневный круглосуточный контроль за эпидемиологической обстановкой, реализуем комплекс мер по защите наших сотрудников и членов их семей от угрозы вирусных заболеваний.

На всех предприятиях Металлоинвеста усилена дезинфекция помещений и транспорта, установлены диспенсеры с антисептиками, организовано снабжение работников средствами индивидуальной защиты.

Мы активно ведем информационную работу по разъяснению сотрудникам правил поведения в сложившейся обстановке.

Компания находится в тесном контакте с администрациями регионов присутствия, формируется программа поддержки каждого города – Старого Оскола, Губкина, Железногорска и Новотроицка.

В этот период особенно важно поддержать медицинские учреждения , обеспечивающие безопасность всех жителей наших городов».