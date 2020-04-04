Губернатор Денис Паслер сообщил, что режим самоизоляции в Оренбуржье пока продлят до 12 апреля

Сегодня Глава региона провёл прямой эфир в своём аккаунте Instagram и ответил на вопросы оренбургских СМИ. Один из самых распространенных – сроки действия режима самоизоляции.

По словам губернатора, региональным Указом планируется продлить его еще на неделю. Дальнейшие решения будут зависеть от оперативной обстановки: если ситуация с приезжающими из других регионов страны будет под контролем правительства, и угроза дальнейшего распространения вируса будет минимальной – область может выйти из режима самоизоляции раньше конца апреля.

Он еще раз напомнил всем оренбуржцам о важности соблюдения режима и призвал сообщать медикам о прибывающих в Оренбуржье из других регионов страны.

— Только соблюдение всех карантинных условий и рекомендаций врачей поможет всем нам скорее справиться с ситуацией, — подчеркнул Денис Паслер.