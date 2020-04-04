С 6 апреля в Оренбуржье начнутся телеуроки

По поручению губернатора Дениса Паслера в Оренбургской области на время режима самоизоляции уроки для школьников будут проводить в эфире регионального телеканала.

С 6 апреля начинается дистанционное обучение школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.

На сайте областного министерства образования сейчас предложены порядка 30 ссылок на федеральные образовательные порталы — все эти ресурсы на время нерабочих дней абсолютно бесплатны и будут использованы в дистанционном обучении.

Но 70% школьников Оренбургской области проживают в сельской местности, и не у всех есть возможность уверенного подключения к интернету и сотовой связи.

Для них запустят видеоуроки: в эфире регионального общедоступного телеканала ОРТ с 6 апреля для каждого класса со 2 по 9 будут показывать по два урока в день, с 9:30 до 14:30.

Инициатива поддержана оренбургским отделением Роскомнадзора.