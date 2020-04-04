Карантин из-за коронавируса введен в селе Новоникитино Октябрьского района Оренбургской области.

Об этом сообщила вице-губернатор, министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова во время ежедневного прямого эфира в Instagram.

Приехавшая женщина (с предварительно подтвержденным диагнозом) из Москвы прилетела на похороны, где было около 200 человек, в том числе были люди из Оренбурга и Башкирии и Новоникитино.

Сегодня въезд и выезд из населенного пункта запрещен всем, кроме оперативных служб — таков стандартный протокол для подобных ситуаций. Все контактировавшие жители будут находится под наблюдением медиков.

Остальные жители должны соблюдать режим самоизоляции, объявленный во всём регионе. Министерство ещё раз напоминает жителям Новоникитино и всего Оренбуржья: пожалуйста, оставайтесь дома, берегите свое здоровье и здоровье окружающих!