5 апреля: нет новых подтверждённых федеральным центром случаев коронавируса

На 5 апреля официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Оренбуржье — 12, один из них был летальным, ещё один пациент уже выписан по выздоровлению.

Еще 11 диагнозов — предварительные (вчера их было 6, за последние сутки появилось 5 новых пациентов с предварительным диагнозом).

21 пациент находится в стационаре, все получают лечение. Четверо — в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном. Четыре пациента уже готовятся к выписке в ближайшие дни. Сейчас они проходят обследование для получения двукратных отрицательных результатов.

Всего на 5 апреля под наблюдением медицинских работников находятся 2 419 человек.

93 человека, прибывшие из-за рубежа, с клиникой ОРВИ находятся в инфекционных стационарах в боксированных палатах. Результат анализов на коронавирус у всех отрицательный, за исключением подтверждённых федеральным центром случаев.

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