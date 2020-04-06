Широко разрекламированные школьные телеуроки работают не у всех

Из-за карантина по коронавирусу, начиная с 6 апреля, оренбургских школьников начали обучать дистанционно.

Трансляция осуществляется по будням с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 14.30 на 21 аналоговом канале, а также на сайтах: https://media56.ru/; https://peers.tv/orenburg_rt/ (peerstv); http://widget.cdn-tv.net/widget/ (vinteratv); http://lime-tv.ru/99-ort-planeta.html (limetv). Кабельное ТВ: раздел Яндекс.TV https://tv.yandex.ru/48/channels/910.

Посмотреть телеуроки можно на 21-м канале, но — только в аналоговом формате. Те, у кого современные телевизоры и они используют эфирную антенну для приёма цифрового сигнала, уроки увидеть невозможно. Сайт работает с перебоями, жители области жалуются, что стрим-вещание не работает, а сайт телекомпании — недоступен.

Как сообщает региональное министерство образования, формат взаимодействия учителя и ребёнка выбрали педагоги совместно с родителями. На самом деле это не так. Школьные учителя отписали в группах класса как будет, ни каких обсуждений не было.

Это общая проблема как для учителей так и для родителей.

У многих нет планшета, ноутбука, домашнего ПК, нет денег, для покупки этой техники, элементарно нет интернета.