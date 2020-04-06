В налоговых инспекциях Оренбургской области приостановлен прием налогоплательщиков до 30 апреля 2020 года

Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области сообщает о приостановлении личного приема и обслуживания налогоплательщиков в территориальных налоговых органах с 06 по 30 апреля. Такое решение принято во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Все услуги можно получить дистанционно, без личного посещения налогового органа с использованием интерактивных сервисов ФНС России на официальном сайте www.nalog.ru. Для налогоплательщиков доступны более 50 онлайн-сервисов.

С помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и направить декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом. Воспользоваться сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» можно не посещая инспекцию, с помощью подтвержденной учётной записи Единого портала государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей предусмотрена возможность взаимодействия с налоговым органом по ТКС в порядке официального электронного документооборота.

Обратиться в налоговый орган для решения вопросов можно в электронном виде через сервисы сайта ФНС России, в т.ч. «Обратиться в ФНС России», Личные кабинеты или по федеральному номеру Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.