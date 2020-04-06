Капитан оренбургского клуба настольного тенниса Владимир Самсонов перевел 10 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в Беларуси.

Капитана оренбургского клуба настольного тенниса «Факел-Газпром» Владимира Самсонова знают не только как легендарного игрока в настольный теннис , широко известны и его высокоморальные человеческие качества, за что он снискал уважение и призвание во всем мире.

Не остается Владимир безучастным и в период угрозы коронавируса. Стало известно, что Самсонов перечислил 10000 евро на благотворительный счет Центра организации медицинского реагирования Республики Беларусь.

Благотворительный счет открыт для организации проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий по выявлению и лечению пациентов с коронавирусом в Республике Беларусь.

Владимир Викторович Самсонов — белорусский игрок в настольный теннис, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.

Экс первая ракетка мира. Трёхкратный победитель Кубка мира (1999, 2001, 2009). 6-кратный чемпион Европы в различных разрядах. 4-кратный победитель «Евро-Топ12» (1998, 1999, 2001, 2007). 9-кратный победитель европейской Лиги чемпионов.

На 6 апреля число умерших в Белоруссии с диагностированным коронавирусом за сутки выросло с 8 до 13, на лечении находятся 634 человека — минздрав