Сегодня, 6 апреля, в регионе подтверждено 2 новых случая коронавирусной инфекции.

На данный момент официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Оренбуржье — 14. Один из случаев летальный, 3 пациента выписаны по выздоровлению.

Десять пациентов продолжают лечение с подтвержденным диагнозом, еще 10 оренбуржцам поставлен предварительный диагноз.

Все 20 пациентов находятся в стационаре. У 4 — состояние средней тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии. 2 оренбуржца готовятся к выписке в ближайшие дни, проходят обследование для получения двукратных отрицательных результатов.

Всего на 6 апреля под наблюдением медицинских работников находятся 2 148 человек.

96 человек, прибывших из-за рубежа, с клиникой ОРВИ находятся в инфекционных стационарах в боксированных палатах. Результат анализов на коронавирус у всех отрицательный за исключением подтверждённых случаев.