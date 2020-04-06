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6 апреля 2020 г.

6 апреля: в регионе подтверждено 2 новых случая коронавирусной инфекции.

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6 апреля: в регионе подтверждено 2 новых случая коронавирусной инфекции.

Сегодня, 6 апреля, в регионе подтверждено 2 новых случая коронавирусной инфекции. На данный момент официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции...
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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Сегодня, 6 апреля, в регионе подтверждено 2 новых случая коронавирусной инфекции.

На данный момент официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Оренбуржье — 14. Один из случаев летальный, 3 пациента выписаны по выздоровлению.

Десять пациентов продолжают лечение с подтвержденным диагнозом, еще 10 оренбуржцам поставлен предварительный диагноз.

Все 20 пациентов находятся в стационаре. У 4 — состояние средней тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии. 2 оренбуржца готовятся к выписке в ближайшие дни, проходят обследование для получения двукратных отрицательных результатов.

Всего на 6 апреля под наблюдением медицинских работников находятся 2 148 человек.

96 человек, прибывших из-за рубежа, с клиникой ОРВИ находятся в инфекционных стационарах в боксированных палатах. Результат анализов на коронавирус у всех отрицательный за исключением подтверждённых случаев.

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