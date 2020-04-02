В соответствии с указом губернатора Оренбургской области о введении режима самоизоляции на территории региона сотрудниками полиции будет организовано патрулирование улиц, общественных мест с целью контроля за соблюдением жителями области режима самоизоляции.

Передвижение несовершеннолетних допускается в исключительных случаях и только в сопровождении родителей или иных законных представителей при условии обеспечения ребенка средствами индивидуальной защиты.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители обязаны заботиться о здоровье своих детей. При выявлении детей и подростков на улице, в нарушение Указа губернатора, родители понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции призывают! Не выходите на улицу без особой необходимости! Не посещайте места массового скопления людей! Соблюдайте режим самоизоляции! Берегите себя и своих близких!