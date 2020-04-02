2 апреля: подтверждено 5 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Оренбуржье

На данный момент всего в регионе 12 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции плюс ещё один — по клиническим показаниям.

Ещё 3 диагноза — предварительные. 15 пациентов находятся в стационаре, получают лечение. 3 — в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном.

Всего на 2 апреля под наблюдением медицинских работников находятся 3 118 человек. 1 300 человек сняты с карантина.

53 человека, прибывшие из-за рубежа, с клиникой ОРВИ находятся в инфекционных стационарах в боксированных палатах. Результат анализов на коронавирус у всех отрицательный за исключением подтверждённых случаев.

Вчера прошли повторное тестирование на коронавирус 54 жителя Орска, находившиеся в контакте с заболевшим земляком. Сегодня стали известны результаты повторного тестирования заводчан, они отрицательные. Выявлен 1 предварительно положительный результат среди личных контактов заболевшего.

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Минздрав рекомендует придерживаться пяти мер профилактики: