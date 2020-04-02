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2 апреля 2020 г.

2 апреля: подтверждено 5 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Оренбуржье

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2 апреля: подтверждено 5 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Оренбуржье

На данный момент всего в регионе 12 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции плюс ещё один - по клиническим показаниям. Ещё...
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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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На данный момент всего в регионе 12 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции плюс ещё один — по клиническим показаниям.

Ещё 3 диагноза — предварительные. 15 пациентов находятся в стационаре, получают лечение. 3 — в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном.

Всего на 2 апреля под наблюдением медицинских работников находятся 3 118 человек. 1 300 человек сняты с карантина.

53 человека, прибывшие из-за рубежа, с клиникой ОРВИ находятся в инфекционных стационарах в боксированных палатах. Результат анализов на коронавирус у всех отрицательный за исключением подтверждённых случаев.

Вчера прошли повторное тестирование на коронавирус 54 жителя Орска, находившиеся в контакте с заболевшим земляком. Сегодня стали известны результаты повторного тестирования заводчан, они отрицательные. Выявлен 1 предварительно положительный результат среди личных контактов заболевшего.

Подробную информацию по всем вопросам, связанным с ситуацией по коронавирусу, можно получить по единому телефону горячей линии — 8 800 302 50 50

Минздрав рекомендует придерживаться пяти мер профилактики:

  • часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;
  • использовать спиртовые антисептики для рук;
  • избегать мест массового скопления людей;
  • избегать контакта с больными людьми;
  • в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом.
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