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1 апреля 2020 г.

Металлоинвест усиливает меры по предупреждению коронавирусной инфекции

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Главный приоритет компании «Металлоинвест» — здоровье сотрудников, их родных и близких. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции предприятия компании усиливают защитные и профилактические мероприятия.

В местах большой проходимости сотрудников установлены ультрафиолетовые рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Они полностью безопасны для использования в присутствии людей.

Обеспечиваются перчатками сотрудники, работа которых связана с частыми персональными контактами – охранники, сотрудники столовых, кассиры.

В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения для обеспечения безопасной дистанции в 1,5-2 метра между работниками и предотвращения массового скопления людей принято решение о временной приостановке работы алкорамок на проходных комбинатов.

Сотрудники охраны предприятий будут осуществлять визуальный контроль работников, проходящих через пропускные пункты, и проводить проверки в случае возникновения подозрений на состояние алкогольного опьянения.

Выборочное обследование работников также будут проводить мобильные медицинские бригады.

Компания «Металлоинвест» принимает все необходимые меры для предупреждения коронавирусной инфекции и сохранения позитивного морального климата в трудовых коллективах. Напоминаем о личной ответственности каждого за соблюдение правил безопасности на производстве, личной гигиены и мер предосторожности.

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