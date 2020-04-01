Металлоинвест усиливает меры по предупреждению коронавирусной инфекции

Главный приоритет компании «Металлоинвест» — здоровье сотрудников, их родных и близких. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции предприятия компании усиливают защитные и профилактические мероприятия.

В местах большой проходимости сотрудников установлены ультрафиолетовые рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Они полностью безопасны для использования в присутствии людей.

Обеспечиваются перчатками сотрудники, работа которых связана с частыми персональными контактами – охранники, сотрудники столовых, кассиры.

В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения для обеспечения безопасной дистанции в 1,5-2 метра между работниками и предотвращения массового скопления людей принято решение о временной приостановке работы алкорамок на проходных комбинатов.

Сотрудники охраны предприятий будут осуществлять визуальный контроль работников, проходящих через пропускные пункты, и проводить проверки в случае возникновения подозрений на состояние алкогольного опьянения.

Выборочное обследование работников также будут проводить мобильные медицинские бригады.

Компания «Металлоинвест» принимает все необходимые меры для предупреждения коронавирусной инфекции и сохранения позитивного морального климата в трудовых коллективах. Напоминаем о личной ответственности каждого за соблюдение правил безопасности на производстве, личной гигиены и мер предосторожности.