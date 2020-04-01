Сбербанк и ВТБ раскрыли условия кредитования бизнеса на зарплаты под 0%

Крупнейшие банки разработали программы по выдаче беспроцентных кредитов МСП для выплаты зарплат. Продукт разработан для организаций, которые имеют зарплатный проект в указанных банках. Но рассчитываться суммы займов будут не на основе реальных зарплат, а на основе МРОТ.

Согласно условиям программы, срок ведения деятельности компаний должен быть не менее одного года, срок кредитования — до 1 октября 2020 года, говорится в релизе Сбербанка. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть (исходя из количества месяцев срока кредитования), ставка составляет 0% годовых, поясняется в сообщении Сбербанка. Кредит можно оформить полностью в электронной форме без посещения банка как предодобренный заем.

В ВТБ отметили, что кредиты будут предоставляться на срок до шести месяцев, решения о них будут приниматься за один день по минимальному пакету документов.