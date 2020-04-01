ФНС до 1 мая приостановила взыскания со счетов малого и среднего бизнеса

Федеральная налоговая служба до 1 мая приостановила взыскания со счетов субектов малого и среднего предпринимательства

В связи со сложившейся ситуацией Федеральная налоговая служба приостанавливает взыскания со счетов субъектов малого и среднего бизнеса при наличии задолженностей по уплате налогов, сборов и страховых взносов, пеней и штрафов.

Эти меры будут действовать для компаний, зарегистрированных в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и работающих в отраслях: туризм и авиаперевозки, физическая культура и спорт, искусство, культура и кинематограф.

Сроки приостановки взысканий:

с 16 марта до 1 мая отсрочено взыскание налогов для компаний, работающих в сфере туризма и авиаперевозок;

с 20 марта по 1 мая аналогичное послабление получили предприниматели, работающие в сферах физической культуры, спорта, искусства; культуры и кинематографии.

Мораторий на взыскание распространяется только на те долги, которые появились или появятся у предпринимателей после 25 марта.

Налоговые органы применят указанные меры самостоятельно. Дополнительно подавать заявления о приостановке взысканий налогоплательщикам не нужно.

Подробную информацию можно получить в территориальных подразделениях ФНС, в Оренбургской области по телефонам:

+7(3532) 70-23-81, +7(3532) 70-23-63.

Или по телефону горячей линии ведомства: 8 (800) 222 22 22.

Все заявления и обращения по данным вопросам рассматриваются в кратчайшие сроки в приоритетном порядке.