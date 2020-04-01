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1 апреля 2020 г.

В Оренбургской области вводят режим самоизоляции

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Сегодня, 1 апреля, Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил о введении режима самоизоляции в регионе.

Соответствующий указ в ближайшее время появится на официальном сайте правительства.

Госавтоинспекция Оренбургской области  сообщает, что по состоянию на 1 апреля 2020 года на территории Оренбургской области никаких ограничений для движения транспортных средств в связи с эпидемиологической обстановкой на сегодняшний день не вводилось.

В случае введения каких-либо ограничений движения информация будет размещена в официальных источниках.

Что представляет из себя режим самоизоляции:

В соответствии с подписанным документом, всем жителям Оренбуржья предписывается соблюдать режим самоизоляции, не покидая свои дома. Исключение составляют случаи обращения за экстренной медицинской помощью, прямой угрозы жизни и здоровью, выход на работу, если деятельность вашего предприятие не приостановлена в соответствии с указом.

Также можно выходить в ближайший к вашему дому магазин, поликлинику или аптеку, выносить бытовой мусор и выгуливать домашних животных.

Все оренбуржцы, находящиеся по необходимости вне места самоизоляции, должны соблюдать социальное дистанцирование до полутора метров. Каждый оренбуржец при передвижении должен иметь при себе удостоверение личности и документ, подтверждающий место проживания (книжка садовода, свидетельство о праве собственности на дом и т.д.).

Следить за соблюдением режима самоизоляции в Оренбуржье предстоит сотрудниками полиции. В случае выявления фактов нарушения режима полицейские будут вручать нарушителям под роспись предостережения.

При повторном нарушении режима самоизоляции будут составлять протокол об административном правонарушении, максимальное наказание — административный арест до 15 суток.

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