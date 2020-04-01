Задержана мошенница, похитившая более 1 800 000 рублей

Сотрудниками полиции Оренбурга задержана одна из подозреваемых в хищении денежных средств в размере 600 000 рублей и 20 000 долларов

Следователем Следственного управления МУ МВД России «Оренбургское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

В январе 2020 года подозреваемая обратилась к кассиру банковского отделения города Оренбурга под предлогом приобретения 2 000 долларов. Кассир пояснила, что требуемой суммы в настоящее время в кассе нет, появится только через несколько дней. Женщина попросила у банковского работника сотовый телефон для получения своевременной информации. В этот же день вечером злоумышленница позвонила кассиру и сообщила, что она является ясновидящей и видит, что на женщину наложена порча, после чего предложила встретиться. На протяжении нескольких дней пострадавшая встречалась с двумя неизвестными ей женщинами, одна из которых представлялась ясновидящей, а на вторую якобы также наложена порча. На очередной встрече злоумышленница сказала, что для проведения обряда необходимы крупные денежные суммы в рублях и долларах.

Договорившись о следующей встрече, женщина взяла из кассы банка денежные средства в сумме 600 000 рублей и 20 000 долларов и отправилась к месту встречи. По указанию злоумышленниц, кассир передала им сумку с денежными средствами, а сама под предлогом проведения обряда отправилась обходить жилой дом. Вернувшись к тому же месту, данных женщин там не оказалось. Общая сумма похищенных денежных средств составляет 1 846 000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Оренбургское» в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в городе Самара задержана 57-летняя жительница Республики Татарстан, которая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения второй злоумышленницы.