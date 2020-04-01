В Бузулуке появился новый заболевший коронавирусом

Пациент из Бузулука, он несколько дней находился на контроле, инфекция у него подтвердилась предварительно, хотя клинических признаков нет. Об этом во время трансляции в Instagram рассказала министр здравоохранения Татьяна Савинова.

В больницах сегодня находятся 13 человек. Состояние большинства пациентов удовлетворительное, 4 среднетяжелых. Температуры почти ни у кого нет. Лишь у одного сегодня была температура 37,3.

4 пациента клинически уже абсолютно здоровы. Сейчас они ожидают результатов анализа. Нужно дважды отрицательные для выписки

У работников ОНОСа, которые контактировали с жителем Орска, прилетевшим из Мексики, тесты на коронавирус отрицательные.

Минздрав рекомендует придерживаться пяти мер профилактики:

часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;

использовать спиртовые антисептики для рук;

избегать мест массового скопления людей;

избегать контакта с больными людьми;

в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом.

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Идет неделя самоизоляции. В Оренбуржье приезжают жители из других регионов. Это студенты, это те, кто работает за пределами Оренбургской области. После возвращения в регион, каждый должен соблюдать строгий режим самоизоляции.

Это крайне важно для тех, кто приезжает из других регионов, особенно из Москвы!

Соблюдать режим самоизоляции – это ответственность каждого.

При любых симптомах инфекции вызывайте врача на дом.

Напоминаем номера для сообщений о вновь прибывших в наш регион:

8 800 555-49-43 – Единый консультационный центр Роспотребнадзора;

8 (3532) 44-00-03 — горячая линия Минздрава.

Остановим распространение коронавируса!