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31 марта 2020 г.

Металлоинвест инвестирует более 21 млрд рублей в Экологическую программу

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Металлоинвест инвестирует более 21 млрд рублей в Экологическую программу

Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, утвердила Экологическую программу на 2020-2025 гг.

«Ответственное отношение к вопросам охраны окружающей среды является одним из ключевых приоритетов Компании, — отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. – Это неотъемлемая часть нашей бизнес-стратегии, основанной на принципах устойчивого развития. Ежегодно мы инвестируем миллиарды рублей во внедрение наилучших доступных технологий. Экологическая программа позволяет нам выстроить системную долгосрочную работу в этой сфере. Наша цель – минимизировать воздействие на окружающую среду, обеспечить эффективное использование природных ресурсов, быть в числе лидеров по экологической эффективности производственных процессов в мировой металлургии».

Программа предусматривает инвестиции в размере более 21 млрд рублей в комплекс технологических и природоохранных мероприятий с «прямым» экологическим эффектом на всех производственных площадках Металлоинвеста. При этом 70% бюджета программы составит проект «Чистый воздух», направленный на улучшение качества атмосферного воздуха.

Наряду с реализацией приоритетного проекта, Экологическая программа предусматривает проекты «Зеленая металлургия/внедрение и достижение НДТ», «Чистая вода», «Ноль отходов», «Чистая земля», «Биоразнообразие и ООПТ», «Экологический мониторинг», «Снижение выбросов парниковых газов», «Рециклинг/эффективное использование ресурсов», «Развитие функции НИОКР по снижению воздействия на окружающую среду», «Улучшение экологической обстановки в регионах присутствия», «Экологическая культура, просвещение, обучение персонала», «Экологический менеджмент».

Ключевые цели Экологической программы к 2025 году:
— снижение выбросов в атмосферный воздух на 7%;
— полный переход Михайловского ГОКа и ОЭМК на замкнутую систему оборотного водоснабжения — исключение сбросов сточных вод в водные объекты;
— поэтапный переход Лебединского ГОКа на замкнутую систему оборотного водоснабжения — снижение сбросов сточных вод на 50%*;
— 100%-ная переработка технологических отходов и материалов (без учета вскрыши и хвостов Лебединского и Михайловского ГОКов);
— снижение на 33% объемов образования вскрыши на Лебединском и Михайловском ГОКах в результате строительства конвейерных комплексов;
— снижение на 1 млн тонн выбросов парниковых газов (CO2 эквивалента) у потребителей ЖРС Металлоинвеста.

*на АО «Уральская Сталь» действует замкнутая система оборотного водоснабжения, исключающая сбросы сточных вод.

Целевые показатели программы будут уточнены по итогам независимого экологического аудита в 2020 году.

Реализация Экологической программы приведет к сокращению:
— удельных выбросов парниковых газов при производстве окатышей;
— удельных выбросов при обогащении железных руд;
— водопотребления из поверхностных источников;
— объемов образования и размещения технологических отходов.

В рамках программы планируется:
— реконструкция и сооружение газоочистного оборудования на Уральской Стали;
— модернизация газоочистного оборудования на фабрике окомкования Лебединского ГОКа;
— техперевооружение газоочистки сушильных барабанов дробильно-сортировочной фабрики Михайловского ГОКа;
— модернизация и развитие систем оборотного водоснабжения на Лебединском, Михайловском ГОКах и ОЭМК;
— строительство дополнительных очистных сооружений на Лебединском ГОКе;
— другие проекты.

Важные элементы программы – снижение углеродоемкости продукции, повышение эффективности пыле- и газоочистных установок, сохранение биоразнообразия, рекультивация земель, усиление контроля качества окружающей среды (создание систем автоматического контроля выбросов и сбросов, стационарных и передвижных лабораторий экологического мониторинга).

В рамках программы Компания продолжит комплексное развитие проектов в области охраны окружающей среды в городах присутствия (экологические субботники, высадка деревьев/кустарников, раздельный сбор отходов и т.д.).

Также реализуются мероприятия по развитию экологической культуры и обучению персонала, повышению эффективности системы управления в области охраны окружающей среды.

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  • Металлоинвест применяет в производстве передовые технологии, в том числе прямое восстановление железа и выплавку стали в электропечах, позволяющие минимизировать воздействие на окружающую среду. В период 2007-2018 гг. объем валовых выбросов предприятий Компании сократился на 24%.
  • Компания также постоянно наращивает выпуск продукции высокого качества (в частности, горячебрикетированного железа и премиальных окатышей), использование которой помогает потребителям сокращать выбросы парниковых газов при производстве стали.
  • В 2018 году Металлоинвест получил дебютный рейтинг корпоративной социальной ответственности «Серебряного» уровня от международной компании EcoVadis. По итогам актуализации рейтинга в 2019 году рейтинг Компании улучшился на 3 балла до 60 баллов при среднем значении по отрасли в 43 балла. Металлоинвест вошел в 12% лучших компаний в мире, имеющих рейтинг EcoVadis. При этом среди производителей металлоресурсов и стали Компания – в числе 8% лучших по критерию «Окружающая среда».
  • В 2019 году Металлоинвест занял 4-е место в Рейтинге открытости горнодобывающих и металлургических компаний (работающих в России), организованном Всемирным фондом дикой природы в России.

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  • Компания «Металлоинвест» (www.metalloinvest.com) – ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и ГБЖ на глобальном рынке, один из региональных производителей высококачественного стального проката. Компания обладает вторыми в мире по величине разведанными запасами железной руды – около 14 млрд. тонн. Компания является мировым лидером в производстве товарного ГБЖ; 2-м в мире производителем окатышей; региональным лидером и 5-ым в мире по производству железной руды. Металлоинвест объединяет активы высокотехнологичных и эффективных предприятий горно-металлургической промышленности России: АО «Лебединский ГОК», ПАО «Михайловский ГОК», АО «Оскольский электрометаллургический комбинат», АО «Уральская Сталь». Является крупнейшей железорудной компаний в России и СНГ.
  • АО «Уральская Сталь» — один из ведущих производителей штрипса для ТБД, трубной заготовки, толстого листа и мостовой стали. Входит в 8-ку крупнейших производителей стали в России. Комбинат также производит непрерывнолитую заготовку круглого и прямоугольного сечения, чугун, кокс и продукцию коксохимического производства.
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