Как доставить и заказать продукты оренбуржцам на дом?

Продовольственные товары оренбуржцам могут доставить на дом

С 30 марта по 5 апреля официально объявлены в России нерабочими днями, соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин. Как и всему населению страны, оренбуржцам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Чтобы максимально уберечь жителей Оренбурга, городов и районов области от распространения инфекции, торговые объекты перешли на новый способ работы – доставку. Заказать необходимые товары можно в магазинах:

г. Оренбург:

— iGooods.ru – доставка продуктов из METRO, ЛЕНТА, КАРУСЕЛЬ, тел.: 8 (3532) 50-89-15;

— sbermarket.ru – доставка продуктов из METRO, тел.: +7 800 222-11-00;

— ОАО «Центральный рынок», тел.: 77-90-05;

— ООО «Север Плаза», тел.: 54-08-54;

— ООО «Рынок», тел.: 57-23-12;

— ООО «Уралторг», тел.: 77-69-58, 68-48-30;

— ООО «Петровский рынок», тел.: 68-41-29, 68-41-28;

— ООО «Коопторгсервис», тел.: 76-08-55, 76-17-27, 76-30-44;

— ООО «Горизонт М», тел.: 74-39-50;

— ООО «Торговые ряды», тел.: 40-14-44 (45,47);

— ООО ОРТК «Оренбург», тел.: 68-84-42;

— ПК «Славянский», тел.: 35-42-08;

— ООО Торгово-промышленная группа «Армада», тел.: 94-70-30, 94-70-51;

— ЗАО «УК «Гулливер», тел.: 67-68-69;

Орск, Новотроицк:

— ТК «Ринг», тел: 8-905-889-07-15 (через Viber, WhatsApp);

Абдулинский ГО:

— АТЦ Алина, тел.: 8-901-089-93-27;

Медногорск:

— ИП Батуева Валентина Ивановна, тел.: 8-905-894-32-61;

Ясный ГО:

— ИП Болгак Марина Николаевна, тел.: 8-912-352-63-10;

Соль-Илецкий ГО:

— ИП Щавелев Александр Геннадьевич, тел.: 8-922-534-98-10;

— ИП Мамашев Замир Газизович, тел.: 8-922-543-40-77;

Гайский ГО:

— ИП Курбангалеева Дамира Давлетовна, тел.: 8-909-615-28-50;

— ИП Трушина Елена Владимировна, тел.: 8-905-847-33-25;

— ИП Живов Денис Александрович, тел.: 8-987-777-40-17;

— ИП Омельчук Сергей Анатольевич, тел.: 8-922-811-77-79.