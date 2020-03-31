12 C
Оренбург
31 марта 2020 г.

Как доставить и заказать продукты оренбуржцам на дом?

Чтобы максимально уберечь жителей Оренбурга, городов и районов области от распространения инфекции, торговые объекты перешли на новый способ работы – доставку. Заказать необходимые товары можно в магазинах:

Главное

Главное

Как доставить и заказать продукты оренбуржцам на дом?

Продовольственные товары оренбуржцам могут доставить на дом С 30 марта по 5 апреля официально объявлены в России нерабочими днями, соответствующий...
Узнать больше
Главное

Атлет кроссфита Семен Семенов заразился коронавирусом

Оренбургский атлет Семен Семенов  заразился коронавирусом. Об этом спортсмен  сообщил в социальной сети. Атлет рассказал, что он работал в Москве,...
Узнать больше
Главное

В Тоцком пьяный мужчина сообщил о коронавирусе

В Тоцком районе пьяный мужчина позвонил в скорую помощь и сообщил о ложном заболевании «COVID-19». Житель Ярославской области сообщил о...
Узнать больше
Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Продовольственные товары оренбуржцам могут доставить на дом

С 30 марта по 5 апреля официально объявлены в России нерабочими днями, соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин. Как и всему населению страны, оренбуржцам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Чтобы максимально уберечь жителей Оренбурга, городов и районов области от распространения инфекции, торговые объекты перешли на новый способ работы – доставку. Заказать необходимые товары можно в магазинах:

г. Оренбург:

— iGooods.ru – доставка продуктов из METRO, ЛЕНТА, КАРУСЕЛЬ, тел.: 8 (3532) 50-89-15;
— sbermarket.ru – доставка продуктов из METRO, тел.: +7 800 222-11-00;
— ОАО «Центральный рынок», тел.: 77-90-05;
— ООО «Север Плаза», тел.: 54-08-54;
— ООО «Рынок», тел.: 57-23-12;
— ООО «Уралторг», тел.: 77-69-58, 68-48-30;
— ООО «Петровский рынок», тел.: 68-41-29, 68-41-28;
— ООО «Коопторгсервис», тел.: 76-08-55, 76-17-27, 76-30-44;
— ООО «Горизонт М», тел.: 74-39-50;
— ООО «Торговые ряды», тел.: 40-14-44 (45,47);
— ООО ОРТК «Оренбург», тел.: 68-84-42;
— ПК «Славянский», тел.: 35-42-08;
— ООО Торгово-промышленная группа «Армада», тел.: 94-70-30, 94-70-51;
— ЗАО «УК «Гулливер», тел.: 67-68-69;

Орск, Новотроицк:

— ТК «Ринг», тел: 8-905-889-07-15 (через Viber, WhatsApp);

Абдулинский ГО:
— АТЦ Алина, тел.: 8-901-089-93-27;

Медногорск:
— ИП Батуева Валентина Ивановна, тел.: 8-905-894-32-61;

Ясный ГО:
— ИП Болгак Марина Николаевна, тел.: 8-912-352-63-10;

Соль-Илецкий ГО:
— ИП Щавелев Александр Геннадьевич, тел.: 8-922-534-98-10;
— ИП Мамашев Замир Газизович, тел.: 8-922-543-40-77;

Гайский ГО:
— ИП Курбангалеева Дамира Давлетовна, тел.: 8-909-615-28-50;
— ИП Трушина Елена Владимировна, тел.: 8-905-847-33-25;
— ИП Живов Денис Александрович, тел.: 8-987-777-40-17;
— ИП Омельчук Сергей Анатольевич, тел.: 8-922-811-77-79.

Предыдущая новостьАтлет кроссфита Семен Семенов заразился коронавирусом
Следующая новостьМеталлоинвест инвестирует более 21 млрд рублей в Экологическую программу

Последние новости

Главное

Как доставить и заказать продукты оренбуржцам на дом?

Продовольственные товары оренбуржцам могут доставить на дом С 30 марта по 5 апреля официально объявлены в России нерабочими днями, соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин....
Узнать больше
Главное

Атлет кроссфита Семен Семенов заразился коронавирусом

Оренбургский атлет Семен Семенов  заразился коронавирусом. Об этом спортсмен  сообщил в социальной сети. Атлет рассказал, что он работал в Москве, когда почувствовали недомогание с характерными...
Узнать больше
Главное

В Тоцком пьяный мужчина сообщил о коронавирусе

В Тоцком районе пьяный мужчина позвонил в скорую помощь и сообщил о ложном заболевании «COVID-19». Житель Ярославской области сообщил о минировании вокзала в Ростове-Великом. Подозреваемого...
Узнать больше
«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Сетевое издание «ОРЕН.РУ / OREN.RU» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 января 2017 года. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 68408.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.