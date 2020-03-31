3 C
Оренбург
31 марта 2020 г.

Атлет кроссфита Семен Семенов заразился коронавирусом

Главное

Главное

Атлет кроссфита Семен Семенов заразился коронавирусом

Оренбургский атлет Семен Семенов  заразился коронавирусом. Об этом спортсмен  сообщил в социальной сети. Атлет рассказал, что он работал в Москве,...
Узнать больше
Главное

В Тоцком пьяный мужчина сообщил о коронавирусе

В Тоцком районе пьяный мужчина позвонил в скорую помощь и сообщил о ложном заболевании «COVID-19». Житель Ярославской области сообщил о...
Узнать больше
Главное

В оренбургские ЗАГСы молодоженов впустят без свидетелей и гостей

С 30 марта на регистрацию брака в амурских ЗАГСах допускаются только молодожены. Для регистрации рождения, смерти, заключения брака и получения...
Узнать больше
Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Оренбургский атлет Семен Семенов  заразился коронавирусом. Об этом спортсмен  сообщил в социальной сети.

Атлет рассказал, что он работал в Москве, когда почувствовали недомогание с характерными для COVID-2019 симптомами.

Семен решил не рисковать и сдал анализы, которые показали положительный результат. с 25 марта Семен находится в Оренбурге, в в изолированном боксе инфекционного отделения областной больницы. Родители Семена тоже изолированы.

Теперь ему предстоит провести необходимое время на карантине и пройти обследование.

На текущий момент в Оренбургской области выявлены 7 случаев заражения коронавирусом, один человек умер. Всего на 30 марта под наблюдением медицинских работников находятся 2845 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию.

 

Предыдущая новостьВ Тоцком пьяный мужчина сообщил о коронавирусе

Последние новости

Главное

В Тоцком пьяный мужчина сообщил о коронавирусе

В Тоцком районе пьяный мужчина позвонил в скорую помощь и сообщил о ложном заболевании «COVID-19». Житель Ярославской области сообщил о минировании вокзала в Ростове-Великом. Подозреваемого...
Узнать больше
Главное

В оренбургские ЗАГСы молодоженов впустят без свидетелей и гостей

С 30 марта на регистрацию брака в амурских ЗАГСах допускаются только молодожены. Для регистрации рождения, смерти, заключения брака и получения других услуг, а также приема,...
Узнать больше
Главное

У двоих зараженных коронавирусом ухудшилось состояние

У двух человек состояние здоровья ухудшилось. Об этом сообщила министра здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова: – Два пациента находятся в средне тяжёлом состояние. У них диагностирована пневмония....
Узнать больше
«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Сетевое издание «ОРЕН.РУ / OREN.RU» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 января 2017 года. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 68408.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.