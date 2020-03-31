Атлет кроссфита Семен Семенов заразился коронавирусом

Оренбургский атлет Семен Семенов заразился коронавирусом. Об этом спортсмен сообщил в социальной сети.

Атлет рассказал, что он работал в Москве, когда почувствовали недомогание с характерными для COVID-2019 симптомами.

Семен решил не рисковать и сдал анализы, которые показали положительный результат. с 25 марта Семен находится в Оренбурге, в в изолированном боксе инфекционного отделения областной больницы. Родители Семена тоже изолированы.

Теперь ему предстоит провести необходимое время на карантине и пройти обследование.

На текущий момент в Оренбургской области выявлены 7 случаев заражения коронавирусом, один человек умер. Всего на 30 марта под наблюдением медицинских работников находятся 2845 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию.