Указом губернатора Оренбургской области Юрия Берга на территории региона с апреля вводится режим повышенной готовности. Это обусловлено необходимостью обеспечить безопасность оренбуржцев, бесперебойную работу объектов экономики, сохранность материальных ценностей, а также минимизировать ущерб от возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком.

Утром на аппаратном совещании губернатор Юрий Берг еще раз заострил внимание руководителей министерств, оперативных служб и правоохранителей на необходимости держать ситуацию с прохождением паводка на особом контроле.

— На постоянном контроле муниципалитетов, сил ГО и ЧС должна находиться ситуация в населенных пунктах, которые могут оказаться в зоне подтопления. Необходимо проверить готовность водопропускных сооружений на железных дорогах в границах муниципальных образований. Во время паводка в первую очередь должна быть обеспечена безопасность людей, — подчеркнул Юрий Берг.

Силы и средства Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций должны быть приведены в готовность к реагированию на возможные ЧС, вызванные весенним паводком. В документе говорится о необходимости привлечь силы и средств муниципальных звеньев Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Руководителям министерств рекомендовано принять меры по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения на подведомственных объектах. А департаменту пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области — обеспечить готовность к действиям в режиме повышенной готовности, принятию мер по защите населения, проведению спасательных и других неотложных работ на территории Оренбургской области в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, органы местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области среди прочего должны обеспечить жизнедеятельность населения региона, устойчивое функционирование объектов социальной сферы, коммунальной и дорожной инфраструктуры, электро-, водо- и газоснабжения.

Оренбургскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиалу федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» поручено обеспечить оперативный мониторинг паводковой обстановки. Управлению Роспотребнадзора по Оренбургской области рекомендовано организовать регулярный мониторинг качества питьевой воды.

Документ содержит рекомендации Главному управлению МЧС России по Оренбургской области, региональным управлениям Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Главному управлению дорожного хозяйства Оренбуржья, а также АО «Газпром газораспределение Оренбург», филиалу публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» – «Оренбургэнерго», государственному унитарному предприятию коммунальных электрических сетей Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть».

В конце марта в Оренбурге состоялся строевой смотр оперативных групп экстренных служб. Аналогичные проверки готовности специалистов и техники прошли на западе и востоке области.

Как отмечают в Главном управлении МЧС России по Оренбургской области, к выполнению превентивных мероприятий, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ по области может быть привлечено более 10 тысяч человек и свыше 2 тысяч единиц техники. Всего в период весеннего половодья может быть использовано более 700 маломерных судов, принадлежащим муниципальным образованиям, различным организациям и частным лицам. Для проведения аварийно-спасательных работ в муниципальных образованиях, подразделениях МЧС России подготовлены средства спасения и спасательный инвентарь. Для проведения воздушной разведки и мониторинга паводковой обстановки планируется применение 10 беспилотных летательных аппаратов регионального МЧС, вертолета Ми-8 ФГБУ «Жуковский АСЦ МЧС России».