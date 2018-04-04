4 апреля в 12:32 в Москве произошло возгорание в торговом центре «Персей для детей». По предварительным данным, есть пострадавшие.

В пресс-службе МЧС подтвердили факт пожара в ТЦ «Персей для детей». Возгорание возникло на складе на 4-м этаже, уточнили в ведомстве.

Публикация от Andrei Martynov (@tynoff) 4 Апр 2018 в 2:41 PDT

Из здания эвакуированы более сотни человек, по предварительным сведениям, пострадали два человека сообщает РБК.

Сложная внутренняя планировка ТРЦ не позволяет пожарным быстро найти источник возгорания, сообщает ТАСС.

Торговый центр «Персей для детей», расположенный по адресу Малая Семеновская улица, дом 28, строение 19, открылся в 2009 году. В нем находятся магазин товаров для детей, салон красоты и игровая комната.

Напомним, сейчас в России проводятся массовые проверки крупных торговых центров после трагедии в Кемерове. Пожар в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта — погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.