Судебному приставу пришлось спасать должницу, которая выпила успокоительное

Прибыв по месту жительства должницы, вместо осуществления принудительного привода, судебному приставу города Оренбурга, пришлось вызвать скорую медицинскую помощь, сообщает пресс-служба УФССП России по Оренбургской области.

В утренние часы, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов ОСП Промышленного района города Оренбурга — Куптлеупов Кайрат, по постановлению судебного пристава исполнителя должен был принудительно доставить женщину, задолжавшую алименты своим дочерям, в отдел судебных приставов.

Дверь в ее квартиру была открыта, но никто не отзывался. В комнате судебный пристав обнаружил должницу, которая находилась практически без сознания. На вопросы сотрудника Службы, она смогла лишь пояснить, что выпила большое количество сердечного успокоительного.

Незамедлительно, судебный пристав вызвал скорою медицинскую помощь. Прибывшие врачи, оказали неотложною помощь и забрали женщину в больницу.

Благодаря своевременно оказанной помощи, в настоящее время жизни женщины ничего не угрожает.