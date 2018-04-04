Маршрут «Рояльного движения» Дениса Мацуева в Оренбуржье начнется с «Долины счастья»

«Долина счастья» – так называют жители город Кувандык, который расположен в 194 км к востоку от областного центра.

5 апреля в 10:00 в Доме культуры «Криолит» Кувандыкского городского округа состоится концерт музыканта с мировым именем Дениса Мацуева. Вместе с ним на сцену выйдет известный виолончелист, заслуженный артист России Андрей Иванов. В исполнении мэтров жители Ясного смогут послушать джазовые стандарты и стилизованные импровизации.

Приезд Дениса Мацуева в Кувандыкский городской округ стал возможен благодаря проекту «Рояльное движение», который плодотворно работает в Оренбургской области с 2014 года. За это время известный пианист побывал и представил новые инструменты фирмы Yamaha уже в 14 муниципальных образованиях нашего края: городах Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк, Медногорск, Гайском и Соль-Илецком городских округах, а также Беляевском, Новосергиевском, Илекском, Ташлинском, Александровском, Тюльганском, Октябрьском, Первомайском районах.

В Кувандыкском городском округе в этом году приобретен рояль фирмы Yamaha, который установлен в Доме культуры «Криолит». Зал рассчитан на 500 мест.

Что касается роялей фирмы Yamaha, то в настоящее время – это официальный инструмент всех ведущих музыкальных конкурсов мира. Данные инструменты рассчитаны на их практическое использование в течение 50 лет. Техническое обслуживание при правильном использовании предполагает только звуковысотную настройку, которая осуществляется во временной отрезок от 3 до 5 лет, иногда и более.

«Рояльное движение» в этом году расширит свою географию. Теперь счастливыми обладателями новых инструментов будут Ясный, Светлый, Кваркено, Адамовка и Кувандык, — то есть уже 19 муниципалитетов.

Качественный инструмент всегда предполагает извлечение качественного звука, даже руками самого маленького музыканта, а отсюда и желание окружающих послушать исполнение. Быстрого результата от приобретения роялей ожидать не стоит, так как воспитание слушательского опыта – это вопрос даже не одного года. А именно объем слушательского опыта влияет на желание посещения исполнительских концертов.

В настоящий момент в Детской школе искусств Кувандыкского городского округа обучается свыше 400 человек от 6 до17 лет. Это одно из самых больших учебных заведений региона. Обучение ведется по трем направлениям: музыкальное, изобразительное и хореографическое. Преподавательский процесс осуществляют 29 преподавателей.