У оренбуржца оторвало руку во время знакомства с гранатой

4 апреля в 9 часов утра в одном из жилых домов поселка Пристанционный областного центра прогремел взрыв, сообщает РИА «Оренбуржье».

Как выяснилось, взорвалась граната в руке у 23-летнего парня в частном доме по улице Физкультурная. Молодой человек сообщил правоохранителям, что обнаружил боевой снаряд на улице. Принеся домой он решил изучить устройство и выдернул чеку.

Молодого человека госпитализировали в городскую больницу. Ему оторвало кисть правой руки.

– Сын хозяев нашел на улице гранату, принес ее домой и решил узнать, как все устроено, – сообщили в поисково-спасательной службе Оренбурга.

К счастью больше никто не пострадал.