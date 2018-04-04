Все пещеры Оренбуржья нанесены на интерактивную карту

Минприроды России совместно с РГО заняты разработкой концепции поддержки гео- и спелеотуризма.

Соответствующее поручение профильным департаментам Минприроды России и Роснедрам дал Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. Он отметил, что эти направления должны быть интегрированы в утвержденный Правительством приоритетный проект «Дикая природа России: сохранить и увидеть», одной из основных целей которого является развитие экологического познавательного туризма.

В настоящее время в России познавательный геотуризм развивается невысокими темпами. Одним из его направлений стал спелеологический туризм.

Уже сейчас при поддержке Русского географического общества создана общедоступная информационно-поисковая система «Пещеры» speleoatlas.ru. Данный проект позволит создать сертифицированный перечень туристских маршрутов, а также порядок использования пещер и других подземных полостей, расположенных на территории России.