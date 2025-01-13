Вспышка норовируса в школе №69 Оренбурга: десятки заболевших, ученики переведены на дистанционное обучение

В школе №69 Оренбурга зафиксирована групповая заболеваемость вирусной инфекцией, вызванной норовирусом II типа. Основные симптомы у заболевших детей включают рвоту и, у части из них, однократно разжиженный стул. Большинство случаев заболевания было выявлено в ночь с 11 на 12 января 2025 года.

Основные факты о ситуации:

Количество заболевших: На 13 января зарегистрировано 14 случаев заболевания среди учеников и сотрудников школы. Источник инфекции: Источник заражения пока не установлен, но Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. Установлено, что не все заболевшие дети питались в школьной столовой. Меры реагирования: В школе проведена заключительная дезинфекция с использованием противовирусных средств.

Ученики переведены на дистанционное обучение с 13 по 19 января 2025 года для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Сотрудники пищеблока отстранены от работы, так как у них также был обнаружен норовирус. Медицинский контроль: Все школьники будут осмотрены медиками, а новые случаи заболевания приведут к отстранению от учебного процесса 1 6 . Проверки: Прокуратура и Следственный комитет проводят проверки для установления причин инфицирования и оценки действий ответственных лиц.

Дополнительная информация:

Норовирусная инфекция передается фекально-оральным путем, через зараженные продукты, воду или контактно-бытовым способом. Инфицированный человек заразен во время острой фазы и в последующие 48 часов.

Ранее в декабре 2024 года в Оренбургской области уже фиксировались случаи массового обращения школьников за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции.

Ситуация находится на постоянном контроле региональных властей и медицинских служб.