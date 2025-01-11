Чемпионат по стрельбе из лука впервые прошел в Оренбургской области

В спортивной жизни Оренбургской области произошло значимое событие — впервые состоялись Чемпионат и Первенство области по стрельбе из лука. Соревнования прошли 5 января 2025 года в спортивном комплексе «Олимпийский» и привлекли участников разных возрастов.
Возрождение олимпийского вида спорта
Организацией соревнований занимается Федерация стрельбы из лука Оренбургской области, основанная в 2021 году. За долгие годы этот вид спорта был почти утрачен в регионе, но сегодня усилия федерации при поддержке местных властей помогают вернуть его популярность.
Поддержку мероприятия обеспечили:
- Правительство Оренбургской области,
- Министерство спорта Оренбургской области,
- Российская Федерация стрельбы из лука.
Участники: от 10 до 49 лет
Чемпионат объединил спортсменов разных возрастных категорий. Самому младшему участнику соревнований исполнилось всего 10 лет, а старшему — 49 лет. Это подчеркивает доступность стрельбы из лука для всех возрастов и его универсальность.
Награды и спортивные достижения
Победителям и призерам соревнований были вручены медали и грамоты, а также присвоены спортивные разряды. Для многих это стало первым шагом к профессиональной карьере в спорте.
Впереди — Чемпионат ПФО
Сейчас спортсмены Оренбургской области активно готовятся к участию в Чемпионате Приволжского Федерального округа, который пройдет в Тольятти с 17 по 19 января 2025 года. Это событие станет важным этапом для развития региона на всероссийском уровне.