Чемпионат по стрельбе из лука впервые прошел в Оренбургской области

В спортивной жизни Оренбургской области произошло значимое событие — впервые состоялись Чемпионат и Первенство области по стрельбе из лука. Соревнования прошли 5 января 2025 года в спортивном комплексе «Олимпийский» и привлекли участников разных возрастов.

Возрождение олимпийского вида спорта

Организацией соревнований занимается Федерация стрельбы из лука Оренбургской области, основанная в 2021 году. За долгие годы этот вид спорта был почти утрачен в регионе, но сегодня усилия федерации при поддержке местных властей помогают вернуть его популярность.

Поддержку мероприятия обеспечили:

Правительство Оренбургской области ,

, Министерство спорта Оренбургской области ,

, Российская Федерация стрельбы из лука.

Участники: от 10 до 49 лет

Чемпионат объединил спортсменов разных возрастных категорий. Самому младшему участнику соревнований исполнилось всего 10 лет, а старшему — 49 лет. Это подчеркивает доступность стрельбы из лука для всех возрастов и его универсальность.

Награды и спортивные достижения

Победителям и призерам соревнований были вручены медали и грамоты, а также присвоены спортивные разряды. Для многих это стало первым шагом к профессиональной карьере в спорте.

Впереди — Чемпионат ПФО

Сейчас спортсмены Оренбургской области активно готовятся к участию в Чемпионате Приволжского Федерального округа, который пройдет в Тольятти с 17 по 19 января 2025 года. Это событие станет важным этапом для развития региона на всероссийском уровне.