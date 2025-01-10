Местные власти оказались не готовы к паводку: эксперт из Института водных проблем прокомментировал ситуацию

Анализ половодья 2024 года в Оренбуржье

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян высказался о масштабном паводке, обрушившемся на Оренбургскую область весной 2024 года. По его мнению, муниципальные власти оказались не готовы к подобным чрезвычайным ситуациям.

— Размытие дамбы в Орске — результат недостаточного контроля и ухода за сооружением. Если бы был организован минимальный мониторинг, ущерб удалось бы значительно сократить, — отметил Данилов-Данильян в интервью порталу «Экология России».

Возможность повторения паводков

Ученый предупреждает, что вероятность повторения подобных природных явлений остается высокой.

— Подобное наводнение может произойти до 2040 года. Мы видим, что климатические циклы сжимаются: события, ранее случавшиеся раз в 200 лет, теперь происходят раз в 50 лет. А те, что наблюдались раз в 50 лет, повторяются каждые 15 лет, — заявил эксперт.

Последствия паводка 2024 года

Весной уровень реки Урал резко поднялся после рекордного сброса воды из Ириклинского водохранилища. Разрыв дамбы в Орске привел к затоплению нескольких микрорайонов. Пострадало свыше 100 тысяч человек, а более 7 тысяч домов признаны непригодными для жилья.

Стихия затронула также центральные районы региона: в Оренбурге и Оренбургском районе подтоплены еще 7 тысяч домов. Общая численность пострадавших превысила 300 тысяч человек, а объем компенсаций составил более 20 миллиардов рублей.

Меры предотвращения новых паводков

В декабре 2024 года власти приняли меры для снижения риска новых подтоплений. Ириклинское водохранилище начало повышенный сброс воды, увеличив объем до 60 кубометров в секунду, что в 2-3 раза выше среднегодовых показателей. Эта мера продлится до февраля, чтобы освободить резерв водохранилища перед половодьем.