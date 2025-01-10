Раненый боец из Оренбургской области возложил цветы к Вечному огню

Трогательный поступок у Кремлёвской стены
Видео, где раненый боец с позывным «Сега» из Бугуруслана возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата, набирает популярность в сети. Этот поступок вызвал глубокое восхищение и уважение.
Сега, опираясь на костыли, подошёл к мемориалу у Кремлёвской стены. Несмотря на боль и трудности, он опустился на колено перед Вечным огнём, чтобы почтить память павших героев. В момент, когда он потерял равновесие, солдат из почётного караула помог ему подняться. Этот жест, исполненный молчаливой поддержки, не оставил никого равнодушным.
Губернатор Оренбургской области о герое
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале отметил:
«Настоящий оренбургский характер. Гордимся нашим бойцом, который, несмотря на ранения, отдал дань памяти Героям, защитившим страну от нацизма 80 лет назад!»
Он рассказал, что «Сега» служил в зоне СВО и получил ранение под Григорьевкой.
«Слава нашим воинам и низкий поклон за то, что сегодня сражаетесь за Россию!» — добавил Паслер.
Символ стойкости и уважения
Сейчас «Сега» проходит лечение в московском госпитале, но нашёл силы прийти к мемориалу. Его поступок символизирует стойкость духа и уважение к памяти тех, кто 80 лет назад защитил страну.
Возложение цветов у Вечного огня стало напоминанием о преемственности поколений, которая объединяет людей в самые трудные времена.