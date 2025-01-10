Раненый боец из Оренбургской области возложил цветы к Вечному огню

Трогательный поступок у Кремлёвской стены

Видео, где раненый боец с позывным «Сега» из Бугуруслана возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата, набирает популярность в сети. Этот поступок вызвал глубокое восхищение и уважение.

Сега, опираясь на костыли, подошёл к мемориалу у Кремлёвской стены. Несмотря на боль и трудности, он опустился на колено перед Вечным огнём, чтобы почтить память павших героев. В момент, когда он потерял равновесие, солдат из почётного караула помог ему подняться. Этот жест, исполненный молчаливой поддержки, не оставил никого равнодушным.

Губернатор Оренбургской области о герое

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале отметил:

«Настоящий оренбургский характер. Гордимся нашим бойцом, который, несмотря на ранения, отдал дань памяти Героям, защитившим страну от нацизма 80 лет назад!»

Он рассказал, что «Сега» служил в зоне СВО и получил ранение под Григорьевкой.

«Слава нашим воинам и низкий поклон за то, что сегодня сражаетесь за Россию!» — добавил Паслер.

Символ стойкости и уважения

Сейчас «Сега» проходит лечение в московском госпитале, но нашёл силы прийти к мемориалу. Его поступок символизирует стойкость духа и уважение к памяти тех, кто 80 лет назад защитил страну.

Возложение цветов у Вечного огня стало напоминанием о преемственности поколений, которая объединяет людей в самые трудные времена.