Где набрать святую воду в Оренбурге на Крещение: список храмов и монастырей

19 января, на Крещение Господне (Богоявление), в Оренбурге пройдут традиционные богослужения, освящение воды и прорубей. После этого все желающие смогут набрать святую воду. Мы собрали актуальный список храмов и монастырей города, где можно это сделать.
Центральные храмы и соборы:
- Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы
Адрес: ул. 9 Января, 1А
- Никольский кафедральный собор
Адрес: ул. Чкалова, 8
- Собор Святого Преподобного Сергия Радонежского
Адрес: Газпромовская ул., 63А, поселок Ростоши
Храмы в крупных микрорайонах:
- Храм Серафима Саровского
Адрес: Кавалерийская ул., 9, микрорайон Форштадт
- Церковь Татианы Великомученицы
Адрес: просп. Победы, 13А
- Церковь Архангела Михаила
Адрес: сквер имени В. П. Самохина
Монастыри и удаленные храмы:
- Димитриевский мужской монастырь
Адрес: ул. Лукиана Попова, 98
- Церковь Иоанна Богослова
Адрес: Григорьевская ул., 10
- Храм Пимена Угрешского
Адрес: Пролетарская ул., 290Б
- Православный храм преподобного Аристоклия Афонского и Оренбургского
Адрес: ул. Автомобилистов, 41/2
Храмы для жителей пригородов:
- Церковь Тихвинской иконы Божией Матери
Адрес: ул. Брестская, 4
- Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы
Адрес: Шарлыкское ш., 1Б
- Церковь Казанской иконы Божией Матери
Адрес: ул. Гастелло, 21/12, микрорайон Берды
- Церковь Царственных страстотерпцев
Адрес: Центральная ул., 10
Как подготовиться к набору воды
- Посетите храм после окончания богослужения.
- Имейте при себе чистую ёмкость для воды.
- Соблюдайте правила поведения в церкви и очередности.