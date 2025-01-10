Где набрать святую воду в Оренбурге на Крещение: список храмов и монастырей

19 января, на Крещение Господне (Богоявление), в Оренбурге пройдут традиционные богослужения, освящение воды и прорубей. После этого все желающие смогут набрать святую воду. Мы собрали актуальный список храмов и монастырей города, где можно это сделать.

Центральные храмы и соборы:

Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы

Адрес: ул. 9 Января, 1А Никольский кафедральный собор

Адрес: ул. Чкалова, 8 Собор Святого Преподобного Сергия Радонежского

Адрес: Газпромовская ул., 63А, поселок Ростоши

Храмы в крупных микрорайонах:

Храм Серафима Саровского

Адрес: Кавалерийская ул., 9, микрорайон Форштадт Церковь Татианы Великомученицы

Адрес: просп. Победы, 13А Церковь Архангела Михаила

Адрес: сквер имени В. П. Самохина

Монастыри и удаленные храмы:

Димитриевский мужской монастырь

Адрес: ул. Лукиана Попова, 98 Церковь Иоанна Богослова

Адрес: Григорьевская ул., 10 Храм Пимена Угрешского

Адрес: Пролетарская ул., 290Б Православный храм преподобного Аристоклия Афонского и Оренбургского

Адрес: ул. Автомобилистов, 41/2

Храмы для жителей пригородов:

Церковь Тихвинской иконы Божией Матери

Адрес: ул. Брестская, 4 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы

Адрес: Шарлыкское ш., 1Б Церковь Казанской иконы Божией Матери

Адрес: ул. Гастелло, 21/12, микрорайон Берды Церковь Царственных страстотерпцев

Адрес: Центральная ул., 10

Как подготовиться к набору воды