Где набрать святую воду в Оренбурге на Крещение: список храмов и монастырей

19 января, на Крещение Господне (Богоявление), в Оренбурге пройдут традиционные богослужения, освящение воды и прорубей. После этого все желающие смогут набрать святую воду. Мы собрали актуальный список храмов и монастырей города, где можно это сделать.

Центральные храмы и соборы:

  1. Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы
    Адрес: ул. 9 Января, 1А
  2. Никольский кафедральный собор
    Адрес: ул. Чкалова, 8
  3. Собор Святого Преподобного Сергия Радонежского
    Адрес: Газпромовская ул., 63А, поселок Ростоши

Храмы в крупных микрорайонах:

  1. Храм Серафима Саровского
    Адрес: Кавалерийская ул., 9, микрорайон Форштадт
  2. Церковь Татианы Великомученицы
    Адрес: просп. Победы, 13А
  3. Церковь Архангела Михаила
    Адрес: сквер имени В. П. Самохина

Монастыри и удаленные храмы:

  1. Димитриевский мужской монастырь
    Адрес: ул. Лукиана Попова, 98
  2. Церковь Иоанна Богослова
    Адрес: Григорьевская ул., 10
  3. Храм Пимена Угрешского
    Адрес: Пролетарская ул., 290Б
  4. Православный храм преподобного Аристоклия Афонского и Оренбургского
    Адрес: ул. Автомобилистов, 41/2

Храмы для жителей пригородов:

  1. Церковь Тихвинской иконы Божией Матери
    Адрес: ул. Брестская, 4
  2. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы
    Адрес: Шарлыкское ш., 1Б
  3. Церковь Казанской иконы Божией Матери
    Адрес: ул. Гастелло, 21/12, микрорайон Берды
  4. Церковь Царственных страстотерпцев
    Адрес: Центральная ул., 10

Как подготовиться к набору воды

  • Посетите храм после окончания богослужения.
  • Имейте при себе чистую ёмкость для воды.
  • Соблюдайте правила поведения в церкви и очередности.
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