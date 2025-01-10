В Оренбургской области удалось предотвратить массовое увольнение врачей

В Адамовской районной больнице, расположенной в Оренбургской области, прокуратура предотвратила массовое сокращение медицинского персонала. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Нарушения при подготовке сокращений

Ранее сотрудники больницы обратились в прокуратуру с жалобой на нарушения трудовых прав. По их словам, 53 человека получили уведомления о сокращении, но при этом процедура не соответствовала установленным нормам.

Согласно закону, уведомления о сокращении должны вручаться не позднее чем за три месяца до его начала. Однако больница не выполнила это требование. Кроме того, не был издан приказ о сокращении штата, а новое штатное расписание для учреждения, которое должно было появиться в результате слияния, не было утверждено.

Действия прокуратуры

По итогам проверки главному врачу больницы внесли представление о нарушениях. После вмешательства надзорного органа процедура сокращения была полностью остановлена. Руководители, ответственные за нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Значение вмешательства

Предотвращение сокращения позволило сохранить медицинские кадры в регионе, где и так ощущается нехватка специалистов. Прокуратура подчеркнула, что защита трудовых прав работников остаётся одним из приоритетных направлений её деятельности.