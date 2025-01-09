Оренбургская область: Поддержка малого и среднего бизнеса стимулирует рост

Позитивная динамика в секторе МСП

В Оренбургской области наблюдается устойчивый рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и занятости в этом секторе. В 2022 году в сфере МСП работали 248 тысяч человек в 56,6 тысячах ИП и ООО. На сегодняшний день число занятых достигло 268 тысяч человек, а количество субъектов МСП — 62 тысяч. Этот рост напрямую связан с эффективной государственной поддержкой и благоприятным деловым климатом в регионе.

Широкий спектр мер поддержки

По словам губернатора Дениса Паслера, в регионе действует более ста мер поддержки бизнеса, включая федеральные и региональные программы. В прошлом году дважды проводилась капитализация регионального фонда развития промышленности и гарантийного фонда. За последние три года более 500 компаний получили гарантии по займам, а 70 предприятий — льготные займы на развитие. Общий объем привлеченных в экономику средств составил более трёх миллиардов рублей.

Успешные кейсы: примеры из практики

Компания «Тёплый дом», производитель пенопласта, успешно масштабировала свой бизнес благодаря займу на развитие, полученному при поручительстве Гарантийного фонда Оренбургской области. Продукция компании («гранулы, листы и целые конструкции») используется в строительстве и доступна в крупных торговых сетях.

Тепличное хозяйство «Атэна», специализирующееся на цветах, овощной рассаде и плодовых деревьях, также воспользовалось поддержкой фонда, получив кредит на пополнение оборотных средств. Благодаря этому, за четыре года компания утроила выручку, увеличила штат сотрудников почти на четверть и расширила ассортимент продукции. Продукция «Атэны» поставляется не только в регион, но и в другие регионы России (Санкт-Петербург, Москва, Киров, Екатеринбург, Пермь, Новосибирск, Благовещенск) и в Казахстан.

Андрей Колесников, ИП из восточной части области, начал свой бизнес в начале 2000-х как дистрибьютор напитков. В 2013 году он запустил собственное производство питьевой воды в Новотроицке. Благодаря поддержке Фонда, компания увеличила выручку вдвое с 2019 года и сейчас обеспечивает рабочими местами 90 человек.

Эффективная система государственной поддержки

По словам вице-губернатора Игната Петухова, система государственной поддержки работает как для действующих предприятий, так и для начинающих бизнесменов. Гарантийный фонд выступает поручителем при получении займов, помогая компаниям расти и развиваться.