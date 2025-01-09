Оренбургская Областная Детская Клиническая Больница: Новый Уровень Медицинской Помощи

Высокотехнологичное оборудование для сложных операций

Благодаря современному высокотехнологичному медицинскому оборудованию, врачи Оренбургской областной детской клинической больницы (ОДКБ) теперь могут выполнять сложные операции, ранее доступные только в крупных федеральных центрах.

Объединение медицинских подразделений

В новом учреждении интегрированы три стационарных подразделения, что позволило создать единую многопрофильную детскую службу в регионе. В ОДКБ проводится прием по 21 врачебной специальности, и за прошлый год в больницу обратились около 160 тысяч маленьких пациентов.

Данная больница оснащена новейшим высокотехнологичным оборудованием для диагностики и лечения. Здесь расположены 8 операционных, из которых 3 считаются «умными». За первый год работы было проведено более 8 тысяч операций, некоторые из которых стали основными в регионе, отметил губернатор Денис Паслер.

Уникальные операции

Оренбургские нейрохирурги впервые выполнили ювелирную операцию для ребенка с аномалией Арнольда-Киари, проведя субокципитальную резекцию миндалин мозжечка с помощью современного операционного микроскопа. Это устройство обеспечивает максимальную точность, значительно улучшая качество операций.

Также впервые в ОДКБ была выполнена артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава. Операция проводилась с использованием артроскопической стойки Arthrex, фиксирующей аутотрансплантат из тканей организма пациента. Это оборудование нового поколения в травматологии позволяет осуществлять высокодетализированные манипуляции внутри сустава при минимальном повреждении окружающих тканей и хранит информацию о проведенных операциях.

Преимущества «умных» операционных

Умные операционные оборудованы навигационной системой «МУЛЬТИТРЕК». Она позволяет быстро подготовить и спланировать хирургическое вмешательство на основе данных КТ и МРТ. Система создает 3D-модель анатомических структур пациента, что помогает хирургу в планировании и контроле действий, позволяя наблюдать за движением инструментов на экране монитора.

К тому же, «умные» операционные обеспечивают возможность проведения телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.