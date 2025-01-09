Оренбургская область: Рост числа доноров костного мозга спасает жизни

Динамика донорства в регионе

В Оренбургской области наметился значительный рост числа потенциальных доноров костного мозга. За прошедший год в региональный регистр включены около 12 тысяч жителей, а 10 процедур заготовки гемопоэтических клеток выполнены успешно.

Системный подход к развитию донорства

Оренбургская областная клиническая станция переливания крови целенаправленно развивает донорское движение. Благодаря взаимодействию с государственными структурами и поддержке регионального правительства создана эффективная система привлечения доноров.

Уникальный статус учреждения

Станция входит в немногочисленный реестр медицинских учреждений, имеющих право забора гемопоэтических стволовых клеток. В 2024 году проект «Здоровый донор – здоровая Россия!» занял первое место на Всероссийском конкурсе «Семейный код донора».

Как стать донором

Каждый здоровый гражданин в возрасте 18-45 лет может присоединиться к Федеральному регистру доноров костного мозга. Процедура предельно проста:

Сдать образец крови Заполнить специальную анкету Ожидать возможности спасти чью-то жизнь

Адреса для сдачи крови

Сдать кровь можно в будние дни с 8:00 до 12:00:

Оренбург, ул. Аксакова, 32

Орск, ул. Ленинского комсомола, 24а

Бузулук, 4-й микрорайон, 1

Важно: При себе иметь паспорт РФ.

Контакты

📞 Телефон: 8 (3532) 67-03-03

🌐 Сайт: http://ookspk.orb.ru/