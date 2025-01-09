Оренбургская область: Рост числа доноров костного мозга спасает жизни

Динамика донорства в регионе
В Оренбургской области наметился значительный рост числа потенциальных доноров костного мозга. За прошедший год в региональный регистр включены около 12 тысяч жителей, а 10 процедур заготовки гемопоэтических клеток выполнены успешно.
Системный подход к развитию донорства
Оренбургская областная клиническая станция переливания крови целенаправленно развивает донорское движение. Благодаря взаимодействию с государственными структурами и поддержке регионального правительства создана эффективная система привлечения доноров.
Уникальный статус учреждения
Станция входит в немногочисленный реестр медицинских учреждений, имеющих право забора гемопоэтических стволовых клеток. В 2024 году проект «Здоровый донор – здоровая Россия!» занял первое место на Всероссийском конкурсе «Семейный код донора».
Как стать донором
Каждый здоровый гражданин в возрасте 18-45 лет может присоединиться к Федеральному регистру доноров костного мозга. Процедура предельно проста:
- Сдать образец крови
- Заполнить специальную анкету
- Ожидать возможности спасти чью-то жизнь
Адреса для сдачи крови
Сдать кровь можно в будние дни с 8:00 до 12:00:
- Оренбург, ул. Аксакова, 32
- Орск, ул. Ленинского комсомола, 24а
- Бузулук, 4-й микрорайон, 1
Важно: При себе иметь паспорт РФ.
Контакты
📞 Телефон: 8 (3532) 67-03-03
🌐 Сайт: http://ookspk.orb.ru/