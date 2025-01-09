Спасая здоровье с первых дней: инновационный неонатальный скрининг в Оренбуржье

Ранняя диагностика как ключ к здоровью
Современная медицина Оренбургской области демонстрирует впечатляющие результаты в области защиты здоровья новорожденных благодаря расширенному неонатальному скринингу.
Масштаб и эффективность программы
Ключевые показатели за 9 месяцев 2024 года:
- 11 529 обследованных детей
- 99% охвата новорожденных
- 13 выявленных патологий
- 2 случая спинальной амиотрофии
Технология, меняющая жизни
«Расширенный скрининг позволяет начать лечение уже к десятому дню жизни ребенка или даже раньше. Это помогает предотвращать инвалидность», – Елена Беляшова, главный внештатный генетик минздрава.
Эволюция диагностики
- До 2023 года: скрининг на 5 заболеваний
- С 2023 года: обследование на 36 наследственных и врожденных заболеваний
Преимущества расширенного скрининга
- Раннее выявление генетических нарушений
- Своевременное начало лечения
- Профилактика осложнений
- Снижение риска инвалидности
Медицинская технология будущего
Расширенный неонатальный скрининг – это передовой подход к сохранению здоровья детей, который позволяет диагностировать серьезные заболевания на самых ранних стадиях.