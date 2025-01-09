Спасая здоровье с первых дней: инновационный неонатальный скрининг в Оренбуржье

Ранняя диагностика как ключ к здоровью

Современная медицина Оренбургской области демонстрирует впечатляющие результаты в области защиты здоровья новорожденных благодаря расширенному неонатальному скринингу.

Масштаб и эффективность программы

Ключевые показатели за 9 месяцев 2024 года:

11 529 обследованных детей

99% охвата новорожденных

13 выявленных патологий

2 случая спинальной амиотрофии

Технология, меняющая жизни

«Расширенный скрининг позволяет начать лечение уже к десятому дню жизни ребенка или даже раньше. Это помогает предотвращать инвалидность», – Елена Беляшова, главный внештатный генетик минздрава.

Эволюция диагностики

До 2023 года : скрининг на 5 заболеваний

: скрининг на 5 заболеваний С 2023 года: обследование на 36 наследственных и врожденных заболеваний

Преимущества расширенного скрининга

Раннее выявление генетических нарушений

Своевременное начало лечения

Профилактика осложнений

Снижение риска инвалидности

Медицинская технология будущего

Расширенный неонатальный скрининг – это передовой подход к сохранению здоровья детей, который позволяет диагностировать серьезные заболевания на самых ранних стадиях.