Спасая здоровье с первых дней: инновационный неонатальный скрининг в Оренбуржье

Неонатальный скрининг

Ранняя диагностика как ключ к здоровью

Современная медицина Оренбургской области демонстрирует впечатляющие результаты в области защиты здоровья новорожденных благодаря расширенному неонатальному скринингу.

Масштаб и эффективность программы

Ключевые показатели за 9 месяцев 2024 года:

  • 11 529 обследованных детей
  • 99% охвата новорожденных
  • 13 выявленных патологий
  • 2 случая спинальной амиотрофии

Технология, меняющая жизни

«Расширенный скрининг позволяет начать лечение уже к десятому дню жизни ребенка или даже раньше. Это помогает предотвращать инвалидность», – Елена Беляшова, главный внештатный генетик минздрава.

Эволюция диагностики

  • До 2023 года: скрининг на 5 заболеваний
  • С 2023 года: обследование на 36 наследственных и врожденных заболеваний

Преимущества расширенного скрининга

  • Раннее выявление генетических нарушений
  • Своевременное начало лечения
  • Профилактика осложнений
  • Снижение риска инвалидности

Медицинская технология будущего

Расширенный неонатальный скрининг – это передовой подход к сохранению здоровья детей, который позволяет диагностировать серьезные заболевания на самых ранних стадиях.

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