Цифровая трансформация сельской местности: как Оренбуржье преодолевает интернет-изоляцию

Базовая станция мобильной связи в сельской местности

Технологический прорыв для сельских территорий

В 2024 году программа «Устранение цифрового неравенства 2.0» кардинально изменила качество связи в сельской местности Оренбургской области.

Масштаб проекта

Ключевые цифры проекта:

  • 5 000+ человек получили доступ к мобильной связи
  • 21 населенный пункт подключен к современной связи
  • 27 базовых станций планируется запустить до марта 2025 года

Социальная значимость проекта

«За четыре года программы базовые станции появились в 156 селах. Более 36 тысяч оренбуржцев впервые получили мобильный интернет», – Дмитрий Вечеренко, министр цифрового развития.

Технические особенности

  • Протянуто 20+ км оптоволокна
  • Обеспечен устойчивый сигнал 4G/LTE
  • Доступ к государственным услугам
  • Возможности телемедицины и онлайн-образования

Механизм реализации

Особенности программы:

  • Учет мнения жителей через портал «Госуслуги»
  • 9 192 оренбуржца приняли участие в голосовании
  • Квота на 2025 год будет определена в январе

Перспективы до 2030 года

Минцифры России планирует подключить мобильный интернет в 24 000+ сёл по всей стране.

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