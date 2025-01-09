Цифровая трансформация сельской местности: как Оренбуржье преодолевает интернет-изоляцию

Технологический прорыв для сельских территорий
В 2024 году программа «Устранение цифрового неравенства 2.0» кардинально изменила качество связи в сельской местности Оренбургской области.
Масштаб проекта
Ключевые цифры проекта:
- 5 000+ человек получили доступ к мобильной связи
- 21 населенный пункт подключен к современной связи
- 27 базовых станций планируется запустить до марта 2025 года
Социальная значимость проекта
«За четыре года программы базовые станции появились в 156 селах. Более 36 тысяч оренбуржцев впервые получили мобильный интернет», – Дмитрий Вечеренко, министр цифрового развития.
Технические особенности
- Протянуто 20+ км оптоволокна
- Обеспечен устойчивый сигнал 4G/LTE
- Доступ к государственным услугам
- Возможности телемедицины и онлайн-образования
Механизм реализации
Особенности программы:
- Учет мнения жителей через портал «Госуслуги»
- 9 192 оренбуржца приняли участие в голосовании
- Квота на 2025 год будет определена в январе
Перспективы до 2030 года
Минцифры России планирует подключить мобильный интернет в 24 000+ сёл по всей стране.