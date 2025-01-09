Цифровая трансформация сельской местности: как Оренбуржье преодолевает интернет-изоляцию

Технологический прорыв для сельских территорий

В 2024 году программа «Устранение цифрового неравенства 2.0» кардинально изменила качество связи в сельской местности Оренбургской области.

Масштаб проекта

Ключевые цифры проекта:

5 000+ человек получили доступ к мобильной связи

получили доступ к мобильной связи 21 населенный пункт подключен к современной связи

подключен к современной связи 27 базовых станций планируется запустить до марта 2025 года

Социальная значимость проекта

«За четыре года программы базовые станции появились в 156 селах. Более 36 тысяч оренбуржцев впервые получили мобильный интернет», – Дмитрий Вечеренко, министр цифрового развития.

Технические особенности

Протянуто 20+ км оптоволокна

Обеспечен устойчивый сигнал 4G/LTE

Доступ к государственным услугам

Возможности телемедицины и онлайн-образования

Механизм реализации

Особенности программы:

Учет мнения жителей через портал «Госуслуги»

9 192 оренбуржца приняли участие в голосовании

приняли участие в голосовании Квота на 2025 год будет определена в январе

Перспективы до 2030 года

Минцифры России планирует подключить мобильный интернет в 24 000+ сёл по всей стране.