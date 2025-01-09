Инновационные муниципальные практики Оренбуржья: опыт лидеров регионального развития

Региональный успех на федеральном уровне

Министерство экономического развития РФ опубликовало сборник лучших муниципальных практик за 2024 год. В издание вошел опыт двух сельских поселений Оренбургской области, которые стали призерами конкурса.

Достижения муниципалитетов

Беловский сельсовет: стратегия комплексного развития

Беловский сельсовет Сакмарского района занял четвертое место благодаря:

Модернизации коммунальной инфраструктуры

Развитию туристической привлекательности

Формированию муниципально-частного партнерства

Ключевский сельсовет: поддержка местной экономики

Ключевский сельсовет Пономаревского района получил пятое место, реализуя проекты:

Поддержки малого предпринимательства

Развития сельского хозяйства

Оптимизации местного бюджета

Цель сборника

Издание направлено на:

Распространение лучшего муниципального опыта

Популяризацию эффективных управленческих решений

Обмен практиками между регионами

«Главное – не только победить, но и удержать заданную планку в дальнейшей работе», — подчеркнул губернатор Денис Паслер.

Сборник адресован органам исполнительной власти, муниципальным образованиям и экспертному сообществу для изучения и внедрения передового опыта.