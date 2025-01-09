Инновационные муниципальные практики Оренбуржья: опыт лидеров регионального развития

Региональный успех на федеральном уровне
Министерство экономического развития РФ опубликовало сборник лучших муниципальных практик за 2024 год. В издание вошел опыт двух сельских поселений Оренбургской области, которые стали призерами конкурса.
Достижения муниципалитетов
Беловский сельсовет: стратегия комплексного развития
Беловский сельсовет Сакмарского района занял четвертое место благодаря:
- Модернизации коммунальной инфраструктуры
- Развитию туристической привлекательности
- Формированию муниципально-частного партнерства
Ключевский сельсовет: поддержка местной экономики
Ключевский сельсовет Пономаревского района получил пятое место, реализуя проекты:
- Поддержки малого предпринимательства
- Развития сельского хозяйства
- Оптимизации местного бюджета
Цель сборника
Издание направлено на:
- Распространение лучшего муниципального опыта
- Популяризацию эффективных управленческих решений
- Обмен практиками между регионами
«Главное – не только победить, но и удержать заданную планку в дальнейшей работе», — подчеркнул губернатор Денис Паслер.
Сборник адресован органам исполнительной власти, муниципальным образованиям и экспертному сообществу для изучения и внедрения передового опыта.