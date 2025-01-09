Инновационные муниципальные практики Оренбуржья: опыт лидеров регионального развития

Инновационные подходы в муниципальном управлении

Региональный успех на федеральном уровне

Министерство экономического развития РФ опубликовало сборник лучших муниципальных практик за 2024 год. В издание вошел опыт двух сельских поселений Оренбургской области, которые стали призерами конкурса.

Достижения муниципалитетов

Беловский сельсовет: стратегия комплексного развития

Беловский сельсовет Сакмарского района занял четвертое место благодаря:

  • Модернизации коммунальной инфраструктуры
  • Развитию туристической привлекательности
  • Формированию муниципально-частного партнерства

Ключевский сельсовет: поддержка местной экономики

Ключевский сельсовет Пономаревского района получил пятое место, реализуя проекты:

  • Поддержки малого предпринимательства
  • Развития сельского хозяйства
  • Оптимизации местного бюджета

Цель сборника

Издание направлено на:

  • Распространение лучшего муниципального опыта
  • Популяризацию эффективных управленческих решений
  • Обмен практиками между регионами

«Главное – не только победить, но и удержать заданную планку в дальнейшей работе», — подчеркнул губернатор Денис Паслер.

Сборник адресован органам исполнительной власти, муниципальным образованиям и экспертному сообществу для изучения и внедрения передового опыта.

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