Оренбурженка добилась компенсации за ДТП с трактором коммунальщиков

Судебное разбирательство

Дзержинский районный суд Оренбурга вынес решение по делу местной жительницы, подавшей иск к муниципальному предприятию «Благоустройство и озеленение». Причиной разбирательства стало дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в феврале прошлого года.

Детали происшествия

На проспекте Победы трактор коммунальных служб столкнулся с автомобилем истицы. Женщина получила травмы и была госпитализирована. Она обратилась в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

Позиция сторон

Представитель коммунального предприятия выступил против иска. Он утверждал, что авария произошла по вине самой истицы, которая якобы создала опасную ситуацию на дороге. По словам представителя, водитель трактора соблюдал скорость и боковой интервал, что позволило избежать более серьезных последствий.

Решение суда

Суд, изучив материалы дела, признал исковые требования обоснованными. Принимая во внимание принципы разумности и справедливости, суд обязал предприятие выплатить истице компенсацию в размере 70 тысяч рублей. Однако решение пока не вступило в законную силу.