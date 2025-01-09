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10 января 2025 г.
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В Оренбурге за последний год цены на квартиры в новостройках выросли на 25%, достигнув 91 675 рублей за квадратный метр

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Причины роста цен

Основными факторами, повлиявшими на удорожание жилья, являются:

  • Инфляция: Обесценивание денег снижает покупательную способность, что отражается на стоимости недвижимости.
  • Увеличение затрат на строительство: Рост цен на строительные материалы и оплату труда приводит к повышению себестоимости жилья.
  • Сезонный спрос: Традиционно в конце года наблюдается повышенный интерес к покупке недвижимости, что способствует росту цен.

Сравнение с другими регионами

Схожие тенденции отмечены и в других городах России. Например, в Саранске цены выросли на 31,1%, а в Севастополе — на 28,2%.

Прогнозы на будущее

Эксперты предполагают, что в начале следующего года возможна стабилизация или незначительное снижение цен, обусловленное сезонным спадом спроса. Однако инфляция и рост затрат на строительство могут продолжить оказывать давление на стоимость жилья.

Рекомендации для покупателей

Потенциальным покупателям рекомендуется учитывать текущие тенденции рынка и тщательно анализировать предложения, чтобы выбрать наиболее подходящий момент для приобретения недвижимости.

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