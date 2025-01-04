Первая рабочая неделя 2025 года будет двухдневной

В январе 2025 года россиян ожидает необычный график: первая рабочая неделя продлится всего два дня — 9 и 10 января. После этого снова наступят выходные: 11 и 12 января (суббота и воскресенье).

Как повлияют праздничные дни на заработную плату?

По словам Александра Южалина, руководителя юридической практики в SuperJob, 11 выходных дней в январе не отразятся на зарплате сотрудников с окладной системой. Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, наличие нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада. Таким образом, «окладники» получат свой обычный доход.

Однако для работников с почасовой оплатой или сдельной системой возможны изменения. Их заработок зависит от общего числа отработанных часов или объема выполненной работы. Если в период с 1 по 8 января такие сотрудники не будут работать, работодатель обязан выплатить им дополнительное вознаграждение, предусмотренное внутренними документами компании. При этом работа в праздничные дни должна быть оплачена в двойном размере.

Что будет с авансом в январе?

Сотрудникам с окладом стоит подготовиться к тому, что аванс за первую половину января окажется ниже привычного. Причина проста: он рассчитывается пропорционально количеству отработанных дней, а в первой половине месяца их будет всего несколько. Однако итоговая зарплата за вторую половину месяца компенсирует этот разрыв, и общий доход останется на уровне стандартного оклада.