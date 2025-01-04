В Оренбуржье 4 января ожидается магнитная буря

4 января жители Оренбуржья столкнутся с геомагнитной активностью. Согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ожидается магнитная буря уровня G1.

Подробности магнитной бури

По данным ученых, буря начнется около 11:00 и достигнет умеренного уровня. Она не будет столь мощной, как 1 января, поэтому вероятность яркого северного сияния минимальна.

На следующий день, 5 января, магнитная буря повторится. Она начнется после 8:00 утра, а геомагнитная активность повысится до пяти баллов по Кр-индексу.

Прогноз магнитных бурь на январь

В течение января на Землю обрушатся еще несколько геомагнитных бурь. По предварительным данным, активность магнитосферы повысится 10 и 16 января, а в период с 27 по 28 января уровень геомагнитной активности достигнет опасного «красного» уровня.

Влияние магнитных бурь

Магнитные бури могут повлиять на чувствительных к погоде людей, работу навигационных систем и связь. Жителям региона рекомендуется избегать сильных нагрузок в дни повышенной геомагнитной активности.