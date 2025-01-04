В Оренбурге посетители фитнес-центра получили удар током в бассейне и джакузи

Инцидент в фитнес-центре

2 января 2025 года в одном из фитнес-центров Оренбурга произошел инцидент, в результате которого посетители получили удар электрическим током. Пострадавшие находились в бассейне и джакузи, когда произошло замыкание. Электричество перестало действовать только после полного обесточивания помещения, после чего началась эвакуация через раздевалки.

Пострадавшие и их состояние

Среди пострадавших были как взрослые, так и дети. Один из посетителей, Илья, рассказал, что у него свело руки и ноги, а его жена, находившаяся в большом бассейне, испытала сильный шок и аритмию. Ей потребовалась медицинская помощь, включая госпитализацию.

Реакция властей

Прокуратура и Следственный комитет Оренбургской области начали проверку. Опрошены сотрудники и руководство фитнес-центра, изъята техническая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение 58.

Предыдущие инциденты

По словам одной из пострадавших, подобные случаи в этом фитнес-центре происходили и раньше. Джакузи периодически «пробивало», что свидетельствует о недостаточной защите оборудования