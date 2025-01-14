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15 января 2025 г.
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Аэропорт Оренбург обслужил более 32 тысяч пассажиров в новогодние праздники

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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С 28 декабря по 8 января пассажиропоток аэропорта Оренбурга превысил 32 тысячи человек. В праздничные дни было доступно восемь направлений полётов, которые обслуживали восемь авиакомпаний.

Рекордные показатели пассажиропотока

Самым загруженным днём стало 30 декабря 2024 года: аэропорт обслужил более 3,9 тысячи пассажиров. Регулярные рейсы в Москву пользовались наибольшей популярностью. Полёты выполнялись до шести раз в день двумя авиакомпаниями, что позволило совершить 56 рейсов в столицу за праздничный период.

На втором месте по популярности оказались рейсы в Санкт-Петербург — за этот период было выполнено 30 рейсов.

Основная информация об аэропорте

Аэропорт «Оренбург» играет ключевую роль в транспортной системе региона, ежегодно обслуживая свыше 1 миллиона пассажиров. Его инфраструктура включает взлётно-посадочную полосу длиной 2500 метров и шириной 42 метра. Основные направления деятельности — аэродромное и наземное обслуживание воздушных судов, а также работа с пассажирами.

Перспективы модернизации

Совместное предприятие «АБС» (Аэропорты Большой Страны) активно реализует проект по модернизации инфраструктуры аэропорта. Планируется строительство нового пассажирского терминала площадью 23 000 кв. м, который сможет обслуживать до 1000 человек в час. Также проект предусматривает установку четырёх телетрапов для внутренних и международных рейсов. Завершение строительства намечено на IV квартал 2025 года.

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