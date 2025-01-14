Средства оренбуржцев в банках достигли рекордной суммы

К 1 декабря 2024 года объем средств жителей Оренбургской области на вкладах и текущих счетах в банках (без учета эскроу) вырос на 28% за год и составил 366,9 млрд рублей. Этот показатель стал рекордным для региона.

Общероссийская тенденция роста вкладов

Активный рост вкладов наблюдается не только в Оренбуржье, но и по всей стране. Это связано с увеличением процентных ставок по депозитам. В декабре 2024 года крупнейшие банки предлагали максимальную ставку по рублевым вкладам для физических лиц на уровне 22%. В целом россияне хранят на банковских счетах 53,6 трлн рублей, что на 27% больше по сравнению с прошлым годом.

Защита вкладов: что нужно знать

Банковские вклады в России защищены системой государственного страхования. В случае непредвиденных обстоятельств вкладчики могут рассчитывать на компенсацию до 1,4 млн рублей. В ряде ситуаций предусмотрена повышенная страховая сумма — до 10 млн рублей. Это касается, например, средств на счетах эскроу, используемых для покупки жилья при долевом строительстве.