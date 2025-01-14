Уполномоченный по правам ребенка посетила Оренбургский областной дом ребенка

Мария Львова-Белова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, посетила Оренбургский областной дом ребенка на улице Салмышской. Основной задачей учреждения является устройство детей в семьи, сохранение родственных связей и приоритет семейного воспитания. На данный момент в учреждении находятся 27 детей, из них:

9 детей – по трехстороннему соглашению,

– по трехстороннему соглашению, 16 детей – по ходатайству органов опеки,

– по ходатайству органов опеки, 2 ребенка – по акту полиции.

Работа с семьями

Во время визита Мария Львова-Белова приняла участие в разборе личных дел четырех семей. На встрече присутствовали:

Татьяна Савинова, вице-губернатор по социальной политике;

Анжелика Линькова, уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области;

Нина Гордеева, первый замминистра образования региона.

По итогам обсуждений были приняты следующие решения:

Трое детей возвращаются в семьи.

Трое малышей будут переданы матери после восстановления ее родительских прав.

Для бабушки двоих детей будет организована возможность регулярно навещать их в учреждении.

Федеральный проект «Вызов»

Оренбургская область вошла в число 14 регионов, где реализуется федеральный проект «Вызов», направленный на сокращение числа детей в интернатах и внедрение семейных форм воспитания. Проект включает:

Индивидуальную работу с семьями.

Межведомственный консилиум (медики, психологи, органы опеки, силовые структуры) для решения проблем каждой семьи.

Развитие профилактики социального сиротства

В регионе уже создана система профилактики социального сиротства, которая активно совершенствуется. Все профильные специалисты участвуют в разработке региональной программы, основанной на лучших практиках страны и рекомендациях федерального проекта.