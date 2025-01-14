Уполномоченный по правам ребенка посетила Оренбургский областной дом ребенка

Мария Львова-Белова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, посетила Оренбургский областной дом ребенка на улице Салмышской. Основной задачей учреждения является устройство детей в семьи, сохранение родственных связей и приоритет семейного воспитания. На данный момент в учреждении находятся 27 детей, из них:

  • 9 детей – по трехстороннему соглашению,
  • 16 детей – по ходатайству органов опеки,
  • 2 ребенка – по акту полиции.

Работа с семьями

Во время визита Мария Львова-Белова приняла участие в разборе личных дел четырех семей. На встрече присутствовали:

  • Татьяна Савинова, вице-губернатор по социальной политике;
  • Анжелика Линькова, уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области;
  • Нина Гордеева, первый замминистра образования региона.

По итогам обсуждений были приняты следующие решения:

  • Трое детей возвращаются в семьи.
  • Трое малышей будут переданы матери после восстановления ее родительских прав.
  • Для бабушки двоих детей будет организована возможность регулярно навещать их в учреждении.

Федеральный проект «Вызов»

Оренбургская область вошла в число 14 регионов, где реализуется федеральный проект «Вызов», направленный на сокращение числа детей в интернатах и внедрение семейных форм воспитания. Проект включает:

  • Индивидуальную работу с семьями.
  • Межведомственный консилиум (медики, психологи, органы опеки, силовые структуры) для решения проблем каждой семьи.

Развитие профилактики социального сиротства

В регионе уже создана система профилактики социального сиротства, которая активно совершенствуется. Все профильные специалисты участвуют в разработке региональной программы, основанной на лучших практиках страны и рекомендациях федерального проекта.

Цитата: – Главная цель – сделать так, чтобы в домах ребенка и учреждениях социальной защиты становилось меньше детей. У каждого ребенка должна быть семья, где его любят и ценят, – отметила Мария Львова-Белова.

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