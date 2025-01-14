Мария Львова-Белова: «У Оренбургской области есть все шансы стать лидером в семьесберегающем подходе»

Оренбургская область вошла в число 14 регионов, приступивших к реализации федерального проекта «Вызов», направленного на внедрение семьесберегающих практик. Победителем конкурсного отбора инициатив Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, стал СРЦН «Гармония». На базе центра начнет работу ресурсно-методическая служба «Дети в семье».

Задачи проекта

Основная цель службы – создание системы социального сопровождения семей, чьи дети временно находятся в государственных учреждениях. Это поможет максимально быстро вернуть ребенка домой.

Мария Львова-Белова отметила:

– Наша главная задача – развитие семьесберегающего подхода. Оренбургская область уже демонстрирует впечатляющие результаты. Здесь самое большое в стране количество стационарных мест для кризисного размещения матерей с детьми – 93 места. Уникальной стала практика рабочих групп при муниципалитетах, которые следят за семьями, где родители ограничены или лишены родительских прав.

Реализация проекта в Оренбуржье

На совещании, прошедшем под руководством Марии Львовой-Беловой, обсуждались конкретные кейсы и разработка комплексных решений для помощи семьям. В обсуждении приняли участие:

Татьяна Савинова, вице-губернатор по социальной политике;

Руководство и специалисты центра «Гармония»;

Представители системы профилактики социального сиротства.

Кроме того, детский омбудсмен посетила группы с детьми, находящимися на реабилитации, и провела индивидуальные встречи с семьями.

Перспективы и уникальные подходы

Проект «Вызов» предлагает инновационные методы помощи, включая реабилитацию алкозависимых родителей, что является новой практикой для федерального уровня. Благодаря этим усилиям и уже существующим успешным инициативам, Оренбургская область имеет все шансы войти в число лучших регионов страны по семьесберегающему подходу.