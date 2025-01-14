Театры и музеи Оренбуржья привлекли почти 70 тысяч посетителей в новогодние праздники

В период с 21 декабря по 12 января новогодняя кампания в государственных театрах и музеях Оренбургской области собрала почти 70 тысяч посетителей. Это стало ярким подтверждением интереса жителей и гостей региона к культурным мероприятиям.

Театральные постановки: рекорды и премьеры

Театры региона приняли свыше 63 тысяч человек. Абсолютным лидером по посещаемости стал Оренбургский театр музыкальной комедии, который собрал 19 729 зрителей. Наибольшую популярность завоевала премьера сказки «Царевна-лягушка». Постановка Егора Шашина и Натальи Кузьминых была воплощена на сцене командой из Санкт-Петербурга, известной по мюзиклу «Дама Пик», премьера которого состоялась годом ранее.

Спектакль, сохраняя оригинальный сюжет сказки Афанасьева, привлек внимание как детей, так и взрослых, благодаря бережной адаптации для современной аудитории.

Орский драматический театр им. А.С. Пушкина принял более 10 тысяч зрителей. Особенным событием стала премьера спектакля «Синяя птица», поставленного Вадимом Смирновым по произведению Мориса Метерлинка.

Музейные мероприятия и уникальные выставки

Государственные музеи области посетили более 6 тысяч человек. Для гостей были организованы традиционные экскурсии, мастер-классы, концерты и квизы. Среди главных событий: