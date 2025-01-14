Лошадей Пржевальского из Оренбургского заповедника в Хакасию не отправят

Планы по перевозке лошадей Пржевальского из Оренбургского заповедника в Хакасию изменились. Причина — отсутствие необходимых препаратов для безопасной транспортировки животных.

Первоначальный план

Изначально предполагалось организовать специальный рейс по маршруту Оренбург — Абакан. Лошади должны были быть размещены в Центре реинтродукции на территории заповедника «Хакасский», в районе «Камызякской степи с озером Улух-Коль». Площадь центра составляет около 5000 гектаров.

Почему планы изменились?

Перевозка лошадей Пржевальского требует их обездвиживания, что невозможно без специальных препаратов. Однако такие средства в России запрещены. Без этого этапа безопасная транспортировка животных невозможна.

Альтернативы

Скорее всего, в Центр реинтродукции в Хакасии лошади Пржевальского будут завезены из Монголии или Китая, где такие ограничения отсутствуют.